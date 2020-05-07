В соответствии с документом, работу продолжат предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ.

Кроме того, согласно пункту 5 указа, возобновят работу промышленные предприятия и стройки.

"Утвердить требования к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащие применению с 12 мая 2020 г., согласно приложению 6 к настоящему указу", — говорится в указе.

Так же, как и прежде, продолжат работу предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевые предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. По-прежнему будут открыты продовольственные магазины и другая розница, разрешенная в рамках режима повышенной готовности.

Кроме того, разрешается торговля в метро по продаже средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).

При этом, до 31 мая 2020 будет запрещено проведение на территории Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Для москвичей по-прежнему останутся закрыты парки.

До 31 мая включительно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Кроме того, приостанавливается работа предприятий в области, рекламы, аренды и лизинга, бухгалтерских и правовых услуг, подбора персонала, операций с недвижимостью, ремонта и монтаж машин, бытовой техники, деятельность в области архитектуры и проектирования, производства кино, организации лотерей и азартных игр и оказанию "прочих услуг".

Остается приостановленной работа каршеринга. Также приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным.