"В Греции возлагают большие надежды на открытие туристического сезона и возобновление деятельности авиакомпаний с 1 июля, ведется работа в этом направлении", — пишет портал.

Если сезон все-таки состоится, иностранцам при въезде в страну понадобятся справки об отсутствии COVID-19, а размещение туристов будет организовано по принципу социального дистанцирования.

"Это лето будет сильно отличаться от предыдущего, но я надеюсь, что худшее уже позади. Если летний сезон не состоится, это будет большим ударом для турбизнеса", — цитирует портал Мицотакиса.

Экономика Греции, как и Испании, Португалии и остальных стран Южной Европы, сильно зависима от туризма. Доходы в этой отрасли составляют 20% ВВП Греции.