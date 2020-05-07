"В пассажирском комплексе, безусловно, в полной мере выполняются требования Роспотребнадзора. Периодичность мероприятий по санитарной обработке увеличена в два раза", — сказал Белозеров в четверг на совещании по вопросам развития транспорта.

Он сообщил, что в поездах созданы необходимые условия для соблюдения требований по социальной дистанции. Для этого в поездах дальнего следования изменена система продаж мест. По его словам, все дальние поезда оснащены приборами дистанционного контроля температуры.

Белозеров заявил также, что дополнительные меры защиты организованы на всех 348 вокзалах, проводится ежечасная дезинфекция мест максимального потока пассажиров, выделены помещения для зонирования пассажиров с подозрением на коронавирус.

Глава РЖД сказал, что на Ленинградском вокзале в Москве реализуется пилотный проект термометрии в условиях плотного пассажиропотока.

"Здесь мы надеемся получить положительные результаты, которые лягут в основу реализации концепции здорового пассажира", — заявил Белозеров.