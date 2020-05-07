"Нам необходим четкий алгоритм действий. Ждем предложений от Роспотребнадзора края, а 12 мая проведем оперативный штаб и решим, продлевать карантин или нет", — заявил Кондратьев в ходе заседания краевого оперативного штаба.

По словам губернатора, план будет содержать сроки и последовательность запуска предприятий и объектов.

"Нужно пытаться сохранить экономику такой, какой она была до введения карантина. Внимательно изучить, какие предприятия уже могут работать, а какие пока нет, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. Главное — сохранить эпидобстановку стабильной, не допустить очагов и вспышек", — подчеркнул он.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила, что ведомство предложит дифференцированный выход из карантина, ориентируясь на эпидобстановку в каждом муниципалитете.

По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки на Кубани выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции — рекордное количество за все время наблюдений. Общее количество заразившихся достигло 1633 человек, из них 94 ребенка.

При этом 523 пациента выздоровели, в том числе 56 — за последние сутки. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

В конце апреля Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 12 мая. До этого дня сохраняется запрет на свободное перемещение транспорта между муниципальными образованиями. перемещаться на автомобиле между городами и поселками можно только при наличии специального — "красного" пропуска.

Также сохраняется ограниченный режим работы общественного транспорта.

На территории муниципальных образований продолжат действовать более 1200 мобильных отрядов самоконтроля из числа сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. Их задача — предотвращать нарушения режима самоизоляции и возвращать людей домой.

Все пребывающие на Кубань из других регионов России принудительно направляются в обсерваторы сроком на две недели.