"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств", — сказал Путин в четверг на совещании по вопросам развития транспорта.

В связи с этим он напомнил о решении выделить из Резервного фонда правительства более 23 млрд рублей в качестве экстренной оперативной помощи, в частности, авиационным компаниям. "Эти средства должны пойти на оплату труда экипажей, сотрудников, на расчёты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам", — добавил Путин.

Он сообщил, что в транспортном комплексе России занято около 4,5 млн человек, и их стабильная, надёжная работа является залогом динамичного развития предприятий и регионов, всей страны как единого целого.

Путин заявил, что транспорт, как и другие базовые отрасли экономики, сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями. "Мы видим, как сократились объёмы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки. Отмечу, что и в таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надёжное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей", — добавил он.

Перед началом совещания президент заявил, что хотел бы заслушать доклады о том, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции и как с учётом специфики отрасли обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала.