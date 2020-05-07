"Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", — заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта в четверг.

В связи с этим он предложил участникам совещания поделиться своими соображениями по данной теме.

В свою очередь, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики после снятия ограничений.

"Мы бы хотели предложить включение мер по стимулированию восстановления внутреннего туризма в национальный план восстановления экономики. На наш взгляд, это могло бы быть, действительно, драйвером для того, чтобы транспорт мог вернуться к нормальной работе", — сказал Дитрих.