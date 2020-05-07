"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьёзный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", — сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта в режиме видеоконференции.

Он обратил внимание федеральных ведомств на то, что в этом вопросе нельзя "перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".

"Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", — подчеркнул Путин.

В свою очередь глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал о мерах, которые принимаются в борьбе с коронавирусом. "Первым приоритетом для нас является сохранение здоровья пассажиров и работников транспортного комплекса. Координацию действий и общий контроль по сдерживанию распространения инфекции на транспорте осуществляет специально созданный при Минтрансе штаб. Мероприятия координируем с Роспотребнадзором", — сказал министр.

Он подчеркнул, что организована полная санитарно-гигиеническая обработка воздушных судов, поездов, автобусов, объектов транспортной инфраструктуры. "Обеспечен запас одноразовых масок, дезинфицирующих средств для пассажиров и членов экипажей на борту воздушных судов. Работники транспортного комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты, они регулярно проходят медицинские осмотры и тесты на коронавирус", — сказал Дитрих, заметив, что обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

Министр подчеркнул, что борьба ведется за каждого пассажира, и транспортники доказывают, что их услуги безопасны. "Подтверждением тому стал ничтожно малый уровень заражения среди сотрудников и персонала транспортных компаний, проводников и экипажей", — сказал он.