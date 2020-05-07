"Одна из наших ключевых задач – нарастить качественный номерной фонд во всех категориях размещения. У нас 583 тыс. классифицированных номеров, это чуть больше 12 тыс. отелей. Мы специально анализировали: из них менее 20% — это качественный конкурентоспособный продукт. То есть, это где-то 100 тыс. номеров. И эти средства размещения – отели, пансионаты, санатории, которые были реконструированы или построены заново за последние 10-15 лет, составляют инфраструктурную основу нашей туристической отрасли", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как подчеркнула Догузова, качественных средств размещения в России не хватает, и номерной фонд надо увеличивать в 2-3 раза, для чего Ростуризм вместе с Минэкономразвития разрабатывают специальную программу строительства отелей по льготной кредитной ставке.

"Гостиничный бизнес – низко маржинальный, и очень высока процентная ставка, под которую можно получить кредит на строительства отелей: в среднем, 10-12%, не меньше. Окупаемость проектов – 10-15 лет. Очередь из желающих построить отель на этих условиях не выстраивается", — рассказала глава Ростуризма.

По ее словам, государство должно создать максимально комфортные условия для бизнеса на протяжении достаточно длительного времени. "Эту меру мы рассматривали до кризиса и рассматриваем сейчас, так как нам очень нужно наращивать качественный фонд в наиболее популярных и имеющих большой туристический потенциал регионах страны", — добавила она.

В 2019 году российские туристы совершили более 60 млн поездок по стране.