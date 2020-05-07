"Отели у нас в стране в основном строятся на кредитные средства. Им нужно выплачивать кредиты, зарплаты, платить за коммунальные услуги и нести еще целый ряд расходов. Объект размещения нельзя "выключить из розетки", какой-то минимальный расход идет постоянно. А в текущих условиях полностью отсутствуют доходы, все ждут высокий сезон, когда гостиницы обычно накапливают средства. Отели оказались в патовой ситуации", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Догузова подчеркнула, что для России имеет огромное значение гостиничная инфраструктура, которая появилась в стране в последние 10-15 лет. "Это основа нашей туротрасли, над которой нам еще работать и работать", — заметила она.

Среди ключевых мер поддержки гостиничной отрасли глава Ростуризма назвала возможность брать беспроцентные кредиты и грантовую поддержку на выплату зарплат сотрудникам, а также перенос налогов. Большое значение, по ее мнению, будет иметь план по восстановлению отрасли.

"Сейчас уже два пакета антикризисных мер приняты, и третий готовится. Мы не считаем эти меры совершенными в силу масштабов кризиса и продолжаем над ними работать. В качестве ключевого объекта поддержки мы рассматриваем все виды средств размещения, гостиницы. Мы хотим, чтобы они попали под секторальные меры поддержки", — заключила Догузова.

По ее словам, в России работают более 12 тыс. гостиниц.