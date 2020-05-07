"Если бы мы сейчас принимали решение относительно того, что в первую очередь запускать, то я бы в первую очередь предлагала открыть санаторно-курортные учреждения по всей стране, у которых есть медицинская лицензия. И можно было бы говорить еще об апарт-отелях и отелях с отдельно выделенными кухнями, чтобы у туристов не было необходимости спускаться в ресторан. Плюс отели с коттеджным размещением отдельным. Но, безусловно, все будет зависеть от ситуации в каждом конкретном регионе", — сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Догузова подчеркнула, что правила запуска отрасли должны быть "адекватными и сбалансированными".

Подавляющее большинство объектов размещения в России закрыты до 1 июня по поручению правительства в рамках плана борьбы с распространением коронавируса. В работающих отелях загрузка не превышает 2-3%, некоторые из них перепрофилированы в обсерваторы. Ранее сообщалось, что Ростуризм, Минэкономразвития и Роспотребнадзор обсуждают план выхода индустрии гостеприимства из карантина после 12 мая.