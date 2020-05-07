Речь идет о переходе с нулевой фазы к первой в соответствии с планом, предложенным в конце апреля испанским правительством. В рамках первой фазы, переход к которой можно будет начать со следующего понедельника, при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, но не о местах скопления людей — холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

Однако, окончательное решение о переходе из одной фазы в другую зависит от позиции властей конкретного автономного сообщества. Так, в Каталонии, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, решено отложить ослабление, в то время как Мадрид, регион которого также признан одним из самых эпидемиологически неблагоприятных в стране, согласен на переход к предусматривающей ослабление первой фазе. В то же время такая идея породила разногласия внутри регионального правительства, и окончательное решение, как сообщается, будет принято несколько позже.

О планах полностью перейти к первой фазе заявили власти 11 автономных сообществ, а в Кантабрии запросили еще и несколько большего ослабления норм, предусмотренных первой фазой. В автономных городах Сеута и Мелилья, которые расположены на северном побережье Африки, согласны на частичное ослабление карантинных мер, но при том, что связь с основной территорией Испании останется блокированной.

Еще несколько автономных сообществ с понедельника ослабят чрезвычайные меры частично.

По данным министерства здравоохранения Испании, за последние сутки в стране от осложнений, вызванных заражением коронавирусом скончались 213 человек, диагностировано 764 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии в стране заразились почти 257 тыс. человек, из них 26 тыс. скончались, а 164 тыс. выздоровели.