"Последние 15 лет отрасль не была в топе приоритетов для страны. Бизнес что-то развивал, государство помогало там, где могло. Поэтому все наши туристические успехи еще впереди. Но уже сейчас вклад туризма в экспорт услуг России составляет 11,5 млрд", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Догузова, важную роль в развитии отрасли играет экспортный потенциал туризма.

"Мы сравнивали цифры и выяснили, что при всем том, что туристическая отрасль у нас сейчас недостаточно развита для того, чтобы приносить максимальную прибыль стране с точки зрения въездного туризма, доходы от приезжающих туристов сейчас сравнимы с доходами от экспорта меди, вооружения, леса, цветных металлов", — добавила она.

Ранее глава Ростуризма заявляла, что в планах на 2025 год совокупный вклад туризма в ВВП страны должен быть на уровне 4,8%, а экспорт туристических услуг вырасти до $20,1 млрд.