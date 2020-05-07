"У шести человек анализ показал положительный COVID-19, в их числе один ребенок",- уточнила она.

По словам Галимовой, заболевание у всех протекает в бессимптомной форме, люди себя хорошо. Они будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением в санатории "Ливадия".

Ранее сообщалось, что в ночь на среду международный аэропорт "Уфа" принял рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Антальи. Среди прибывших 55 россиян 14 человек были из Татарстана. Власти региона организовали для своих жителей автобусную перевозку и разместили вновь прибывших на обсервацию в санаторий "Ливадия".