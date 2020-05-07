"Никто из здесь присутствующих не понимает, начнем ли мы работать в сентябре, разрешат ли нам это делать. Но нужно как-то выживать, нужно делать так, чтобы театр был живой, как-то существовал.", — сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок на пресс-конференции в четверг.

Он выступил против онлайн-трансляций спектаклей, так как они не могут полностью передать атмосферу театра. При этом, по его мнению, онлайн-трансляции остаются единственной возможностью напоминать зрителям о себе.

В свою очередь художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман поддержал коллегу, отметив, что процесс открытия театров может занять еще больше времени.

"Я считаю, что это затянется. Даже если мы посадим зрителей через три человека, даже если мы откажемся от 50-60-70% мест и будем сажать через ряд, то никто не отменил гардероб, фойе в антракте. Мы в этой ситуации (снятия ограничений — ИФ) будем последними", — сказал Бертман.

Представители театрального сообщества также выразили опасение, что люди будут бояться возвращаться в театры из-за коронавируса. Возникнет потеря доходов театров.

"Театры не смогут вернуться к тем ценам на билеты, которые были, и у всех театров будет наблюдаться период низких доходов", — отметил директор Театра на Малой Бронной Константин Чернышев.