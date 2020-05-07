Вместе с тем, по его словам, "это не означает отмену действующего комендантского часа".

С 14 мая будут открыты города Рустави и Гардабани. С 18 мая будет открыт Марнеульский район, где была острая эпидемиологическая обстановка, сообщил Гахария.

"Кроме этого с 11 мая мы откроем производства всех видов, а также розничные и оптовые магазины, кроме тех, которые торгуют одеждой и обувью", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что отмена запретов и ограничений не означает отмену ношения гражданами медицинских масок в помещениях и сохранения социальной дистанции.

В Грузии режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует с 21 марта. По данным Минздрава, в стране 615 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.