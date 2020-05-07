"С 18 мая будет расширен перечень видов деятельности, которым будет разрешено осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени", — сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании регионального оперштаба по COVID-19 в четверг.

В частности, с 18 мая будет разрешена оптовая и розничная торговля всеми видами товаров. Смогут открыться производства табака, одежды, химических веществ, лекарств, мебели, электронного оборудования, транспортных средств и ряд других. Также возобновится работа водного транспорта, агентств по недвижимости, проектных и научных институтов, фотостудий. Разрешены тренировки членов сборных команд республики и РФ в возрасте от 18 лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что власти приняли решение о возобновлении деятельности этих предприятий не с 12, а с 18 мая для оценки эпидобстановки, поскольку эффект от нарушения режима самоизоляции в майские праздники может проявиться позднее.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до 11 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 168 человек, один пациент умер.

С 1 мая в Крыму разрешена работа парикмахерских, хозяйственных магазинов, мастерских, руководители которых должны отправить в правительство региона соответствующее уведомление с обязательством исполнять все требования Роспотребнадзора.