Новый законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, в том числе в части порядка, сроков и условий возврата туристам денег, уплаченных ими при бронировании.

Кроме того, законопроект предполагает внесение новой статьи в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", согласно которой "при введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части правительство может принять решение о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристу и (или) иному заказчику уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления туристу обязательства об обеспечении ему равнозначного туристского продукта на срок, установленный правительством".

Таким образом, туроператор в случае отказа от возврата денег обязан предоставить клиенту новый тур, в котором маршрут, условия проживания (место нахождения и категория гостиницы), перевозка и дополнительные услуги будут аналогичны несостоявшейся ранее поездке. При этом с туристов нельзя будет требовать доплату.

Из законопроекта также следует, что туроператор сможет предложить туристу ваучер вместо возврата денег, если у него есть "финансовое обеспечение ответственности туроператора, действующее в течение срока действия обязательства (ваучера) и 45 дней после".

При этом если турист до окончания периода действия обязательства не воспользуется туристским продуктом, договор о его реализации расторгается, и туроператор обязан вернуть деньги не позднее 10 дней с даты истечения срока действия обязательства.

"Законопроект прошел комиссию по законодательной деятельности и должен поступить на рассмотрение в Госдуму сегодня-завтра. По сути, он придает юридические очертания и позволяет легализовать процесс, который уже происходит с конца марта – туроператоры предлагают клиентам перенести туры без доплат. Для туроператоров и турагентов это большой плюс, выход из безвыходной ситуации", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

После закрытия границ из-за коронавируса практически все крупные туроператоры заявили о невозможности вернуть средства за забронированные туры сразу всем туристам и начали предлагать перенести поездки без доплат на более поздние сроки, вплоть до лета 2021 года. Эти предложения оказались востребованными и у турагентств, и у клиентов. Представители турбизнеса просили правительство узаконить этот процесс.