"Мое мнение: все-таки нам нескоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. Не хотелось это говорить, (но нужно) настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, заболевания. К сожалению, такая реальность. Мы этой реальности должны смотреть в лицо, говорить то, что есть", — сказал Собянин в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Он добавил, что то, насколько быстро Москва сможет выйти из этой ситуации, "во многом будет зависеть от нас самих, нашей дисциплины, аккуратности исполнения требований, которые предъявляются".