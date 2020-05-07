"Мы предполагаем начать строить дополнительный, второй пассажирский терминал именно в это время и ведем переговоры с банком", — сказал Алешин в интервью "РБК-ТВ".

"Обязательно нужны новые мощности. В 2022 году мы будем перевозить 3 млн пассажиров, это для нашего (действующего — ИФ) терминала многовато", — пояснил он.

После строительства второго терминала, площадь которого будет около 30 тыс. кв. м, планируется начать модернизацию первого.

"В общей сложности к 2025 году мы предполагаем перевозить 6,5-7 млн пассажиров, не более того, а грузов — на уровне 95 тыс. тонн. Это даст нам очень хороший бизнес и обеспечит необходимую капитализацию", — заявил Алешин.

Ранее строительство второго терминала Жуковского планировалось начать летом 2019 года. Проект входит в генплан развития аэропорта.

Жуковский открылся в 2016 году, имеет пассажирский и грузовой терминалы. Находится под управление АО "Рампорт Аэро", которое в 2014 году учредили компания литовского бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group (ASG, первоначально контролировала 75% минус 1 акция) и госкорпорация "Ростех" с долей 25%.

К концу 2015 года доля литовцев снизилась до 22,5%: Жемялис объяснял, что контрольный пакет был продан связанным с холдингом структурам. В октябре 2018 года сообщалось, что ASG вышел из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта. В ноябре стало известно, что покупателем стал советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, возглавляющий совет директоров "Рампорт Аэро".