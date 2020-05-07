В конце апреля Роспотребназдор разослал санаторно-курортным учреждениям рекомендации по работе в условиях опасности распространения коронавируса. Эксперты туристической отрасли считают — ссылка, что выполнение всех требований ведомства приведет к закрытию легального гостиничного бизнеса, поэтому их необходимо пересмотреть.

"В конце апреля были направлены в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли. Согласно анализу, полное выполнение санитарно-эпидемиологических предписаний приведет к повышению стоимости санаторно-курортного оздоровления, в среднем, на 40%. Ряд предписаний либо противоречат действующим требованиям российского законодательства, либо принесут значительные затраты санаторно-курортным организациям", — цитирует пресс-служба депутата Госдумы.

Как отметила Бессараб, объем денежных средств, затраченных здравницами только Краснодарского края за последние 3 года на модернизацию, ремонт (капитальный/косметический), приобретение медицинского оборудования в санаторно-курортных организациях составил порядка 6 млрд рублей.

По ее словам, заселение в номер не более одного постояльца приведет к сокращению заполняемости санаториев и отелей в среднем до 50% и поставит под угрозу возможности их работы. Также может оказаться невыполнимым требование бесконтактной оплаты услуг, поскольку отказ от приема денежных средств будет являться нарушением прав потребителя. Рекомендации Роспотребнадзора об исключении обоев, ковровых покрытий противоречат требованиям положения о классификации гостиниц, утвержденного постановлением правительства.

"То же касается и требований, например, о запрете аутсорсинга на территории санаторных учреждений. Как быть тогда с охраной объектов, ведь санатории, как правило, не имеют собственных лицензий на охранную деятельность. Эти и многие другие вопросы, надеюсь, будут решены Роспотребнадзором и санаторно-курортные организации смогут открыться, выполняя необходимые и достаточные меры предосторожности", — пояснила парламентарий.

Она добавила, что необходимость установления требований по предотвращению распространения инфекции и их неукоснительное исполнение не вызывает сомнений, но и сами требования должны быть профессионально подготовлены.