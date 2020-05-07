В четверг состоялось заседание правительства РФ под руководством исполняющего обязанности премьер-министра РФ — первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса", — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, был рассмотрен проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.

"Также на заседании правительства был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.