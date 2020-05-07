"По Москве и Московской области снижение заболеваемости наступит после майских праздников. Еще более снизится заболеваемость в июне, и поэтому мы можем с уверенностью говорить, что стабилизация эпидемиологической ситуации наступит где-то в моем понимании ближе к концу июня — началу июля месяца", — сказал Акимкин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, пика заболеваемости может и не быть — он может оказаться "очень сглаженным", и страна пройдет фазу повышенной заболеваемости незаметно. Также эксперт отметил, что положительно скажется на динамике заболеваемости природный фактор: с приближением лета понизит активность вируса ультрафиолетовое излучение.

Акимкин также высказал мнение, что вторая волна коронавируса будет — она, убежден специалист, наступит ближе к осенне-зимнему сезону.

"В моем понимании — будет (вторая волна)", — сказал Акимкин, отвечая на соответствующий вопрос. — "Будет она, скорее всего, ассоциирована с осенне-зимним сезоном. Будет так или иначе, поскольку циркуляция этого вируса — пока никто не знает, сколько она будет происходить, год-полтора-два".

"Сегодня интерес к этому вирусу будет абсолютно точно осенью. И мы все-равно будем видеть и определенный объем вирусоносительства", — сказал директор ЦНИИ эпидемиологии.

Он также добавил, к этому времени эпидемиологи уже будут знать результаты изучения популяционного иммунитета — какой удельный вес населения встречался с вирусом и у кого есть антитела, это помогут выяснить новые тест-системы.

"Не могу сказать, что вакцина решит на 100% все вопросы этого вируса. Даже только с точки зрения того, что, наверное, вирус все-равно будет мутировать, нужно будет как-то корректировать эти вакцины. У нас сегодня нет четкого ответа, какую категорию мы должны вакцинировать, когда мы должны получать примерно иммунный ответ и гарантировать, что привитой человек или группа лиц не заболеют", — отметил Акимкин.