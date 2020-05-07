"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 471 (48,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнародованном в четверг.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) COVID-19, отметили в штабе. По этому показателю в четверг страна вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (173,2 тыс.), согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Впереди остаются США (1228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (201,6 тыс.).

Тем не менее, по суточному приросту (11,1 тыс.) Россия делит второе место в мире с Бразилией (также 11,1 тыс.), на первом месте — США (24,2 тыс.). Между тем, в Великобритании прирост составляет примерно 6 тыс., в Италии около 1,5 тыс., в Испании — около 1 тыс.

В Москве 6 703 новых случая за последние сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице выросло до 92 676.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавирусом, из них 39 — в Москве. За весь период умерло 1625 человек.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2476 человек, из них 769 — в Москве. За весь период выздоровело 23 803 человек.