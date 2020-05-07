Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 1,8 млрд евро по сравнению с 324 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток увеличился до 815 млн евро против 286 млн евро годом ранее, что полностью связано с плохими показателями в марте в связи с пандемией коронавируса.

Выручка за отчетный период составила 5,02 млрд евро по сравнению с 5,94 млрд евро за первые три месяца 2019 года.

Air France-KLM прогнозирует, что объем авиаперевозок сократится примерно на 95% во втором квартале и приблизительно на 80% — в третьем, в марте падение показателя составило 35%. Компания отмечает, что постепенное открытие границ позволит умеренными темпами восстанавливать объем перевозок летом 2020 года.

Компания ожидает, что операционный убыток во втором квартале будет существенно больше, чем в первом. Авиаперевозчик отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год.