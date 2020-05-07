"Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот SU 103 по маршруту Нью-Йорк — Москва запланирован на 14 мая в 19:20 по местному времени", — говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.

Отмечается, что перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах", — отмечается в сообщении.

7, 14, 28 апреля и 4 мая "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В начале мая россияне вылетали с западного побережья из Лос-Анджелеса.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что прорабатывает вопрос о возвращении из Штатов еще 8 школьников.