По данным издания, в правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали источники издания в отрасли. Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

Источники газеты говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на "Аэрофлот". В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли. "Решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли", — сказал он.

Проблемы возврата билетов актуальны и для железнодорожного транспорта. По данным источников газеты, РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд руб. По их словам, всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%. В РЖД отказались от комментариев.

В критической ситуации оказались и речные круизные компании, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд руб. авансовых платежей, подлежащих возврату, отмечает источник издания в отрасли. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет он. При этом операционные поступления сократились почти до нуля, так как пассажиры не заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд руб.