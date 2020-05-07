Проект подготовлен Минтрансом во исполнение поручения президента Владимира Путина.

Документ предполагает, что бюджетные ассигнования будут выделены Росавиации и в дальнейшем распределены между авиакомпаниями "на частичную компенсацию расходов" в связи со снижением доходов из-за падения перевозок. Постановлением также должны быть утверждены правила предоставления этих субсидий.

Принятие постановления призвано обеспечить "продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров специалистов авиационного персонала гражданской авиации".

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, во втором квартале 2019 г. постоянные расходы авиакомпаний были на уровне 177 млрд рублей, то есть почти в 7 раз больше заявленной суммы поддержки.