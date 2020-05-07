"Согласно постановлению правительства РФ, территория нацпарка "Шантарские острова" расширена за счет отнесения к его территории земель лесного фонда площадью 1 тыс. 380 га и земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 86,7 га в Тугуро — Чумиканском районе Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Нацпарк входит в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье". Он расположен на 17 островах Шантарского архипелага и прилегающей к ним акватории Охотского моря шириной до 2 до 5 км.

"Общая площадь нацпарка составляла 515 тыс. 500 га, включая земли лесного фонда площадью 241 тыс. га и земли водного фонда площадью 274 тыс. га", — уточняет пресс-служба.

В ХIХ веке акватория Шантарских островов была одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. В настоящее время Шантары являются местом обитания редких морских животных.

"В летнее время район островов особенно выделяется как место концентрации двух видов гладких китов — гренландского и японского. В береговой зоне — лежбища настоящих тюленей — ларги и лахтака, а также колониальные гнездовья морских птиц, плотность которых весьма высока. Посетители национального парка практически гарантировано могут наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих — медведей, китов, тюленей", — отмечает пресс-служба.

Статус нацпарка территория Шантарских островов получила в конце декабря 2013 года.

Как сообщалось, в России реализуется национальный проект "Экология", который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина. В стране существует 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. К 2024 году в рамках этого нацпроекта появятся 24 новые охраняемые территории, пять из которых уже созданы в 2019 году.