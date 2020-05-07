"Для того, чтобы поддержать туризм, мы разработали дополнительный комплекс региональных мер поддержки. Он направлен на поддержку гостиниц, пунктов общественного питания, судовладельцев, которые организуют морские прогулки, и туркомпаний. В ближайшее время мы направим на эти цели более 40 миллионов рублей", — рассказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.

Врио губернатора добавил, что после дополнительных расчетов власти региона планируют ввести льготы на электроснабжение и термальную воду на местных базах отдых.

Меры поддержки туристской отрасли разработаны с учетом предложений отраслевой общественной организации.

"В ближайшее время дополнительные средства будут направлены на организацию региональными туроператорами социальных туров для отдельных категорий граждан, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, талантливой молодежи. Им будут возмещены до 90% фактически понесенных затрат", — отмечается в сообщении.

Бесплатные экскурсии по уникальным природным объектам края смогут посетить около 1 тыс. 500 жителей региона.

"Из-за сложной эпидемиологической обстановки мы вынуждены отложить проведение социальных туров с весны на более поздние периоды. В ближайшее время пройдет конкурсный отбор заявок от туроператоров. На участие в программе в этом году уже заявились 10 компаний. Вскоре объявим дополнительный сбор заявок. По просьбе туроператоров мы внесли изменения в порядок проведения социальных туров и теперь сможем авансировать их. Это поможет поддержать компании сейчас в наиболее сложный период и частично заместить сократившийся в этом году туристский поток", — цитируется в сообщении руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

Она добавила, что в ближайшее время через региональное министерство инвестиций и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса будет реализован механизм помощи в виде субсидий для организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях.

"Представители сферы общественного питания смогут получить компенсацию затрат, связанных с переходом на доставку готовых блюд в период ограничительных мероприятий, туроператоры и турагенты — затрат, связанных с уплатой арендных платежей, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей в период вынужденного простоя", — сказала руководитель краевого агентства.

Дополнительную поддержку получат владельцы маломерных судов, зарегистрированных в Морском регистре и оказывающих услуги по организации морских прогулок для туристов. Им частично компенсируют расходы по уплате арендных платежей за стоянку на суше и воде.

В рамках реализации комплексного плана поддержки также планируется провести образовательные дистанционные онлайн курсы для представителей туротрасли и маркетинговую кампанию, направленную на расширение осеннего и зимнего туристского сезонов в 2020 году.

Ранее на камчатке был принят краевой закон, освобождающий в 2020 году от имущественного налога гостиничные предприятия и предприятия общественного питания, а от транспортного налога — предприятия туристской отрасли. Кроме того, законом предусмотрено снижение в 2020 году ставки налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Наибольшее снижение коснется предприятий, входящих в перечень особо пострадавших видов деятельности, это в том числе туризм и смежные отрасли.

Как сообщалось, в своем обращении к гражданам России в связи с ситуацией с коронавирусом президент России Владимир Путин отметил, что необходимо обеспечить меры поддержки для предприятий и отраслей, которые окажутся наиболее затронутыми сложившейся ситуацией. В том числе, и туристической.