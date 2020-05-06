Таким образом, режим общенациональной изоляции в стране продлится по меньшей мере 10 недель.

Вопрос о продлении ограничительных мер вызвал в стране дискуссии. Так, основная испанская оппозиционная партия — Народная партия — ранее на этой неделе объявила, что не будет поддерживать продление режима ЧС.

В среду премьер Испании Педро Санчес заявил парламенту, что резкий выход из режима изоляции в Испании будет неправильным шагом. По его словам, это будет "тотальной непростительной ошибкой".

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции. Жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 253,6 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки. Почти 160 тыс. пациентов с коронавирусом полностью вылечились.

Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения страной в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.