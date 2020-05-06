«В целом туризм, являясь самым мощным мультипликатором рабочих мест, вносит 10%-ный вклад в мировую занятость. Каждое десятое рабочее место в мире так или иначе создается в сфере туризма и гостеприимства. С учетом, что мы не входим в десятку наиболее мощных с точки зрения развития туризма стран, у нас процент занятости чуть ниже среднемирового, но достаточно большой – около 5%», — рассказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Догузовой, впрямую туризм создает как минимум 2,5 млн рабочих мест. Из них 1,6 млн – в индустрии гостеприимства.

«В высокий сезон, летом, количество занятых увеличивается в 1,5-2 раза. То есть, около 4 млн в высокий сезон занято в индустрии гостеприимства. Если смотреть с точки зрения влияния на другие отрасли экономики, которые автоматически задействуются, если есть туристы, то речь может идти о 7 миллионах рабочих мест. И сейчас эти люди работают в очень ограниченном количестве. Отели городские могут принимать командировочных, но их загрузка – 2-3%, этих людей нечем сейчас задействовать. Поэтому они в отпусках, сидят по домам», — сказала глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что кризис показал, насколько значима туристическая отрасль с точки зрения экономических показателей и связанных с ней сфер экономики. По словам Догузовой, Ростуризм «делает все, чтобы лето состоялось».