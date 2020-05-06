"Если мы сможем, мы хотим взяться за некоторые меры с понедельника (11 мая — ИФ)", — сказал он. Премьер-министр сообщил, что в это воскресенье он выступит с заявлением о конкретных планах снятия мер.

Джонсон также заявил, что к концу мая Великобритания планирует увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавируса.

"Цель — к концу этого месяца проводить до 200 тыс. тестов в день, а затем дальше увеличивать их количество", — заявил Джонсон.

В партии лейбористов заявили, что выступления премьер-министра очень ждут в британском парламенте.

"Мы четко понимаем, что премьер-министр должен выступить с заявлением перед Палатой общин. Это его план, его предложение и это должен быть он. Мы будем ждать его... в понедельник", — говорится в заявлении.

По состоянию на 6 мая в Великобритании зафиксировано более 201 тыс. заражений коронавирусом, а также более 30 тыс. летальных исходов. Премьер-министр страны сам переболел коронавирусом.