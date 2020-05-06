«Нам надо пройти майские праздники, потом будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию в стране. Конечно, будем ориентироваться на Роспотребнадзор, так как здоровье и жизнь людей – в абсолютном приоритете. Но надежда остается. Мы делаем все возможное, чтобы лето состоялось. Мы все устали сидеть дома, нам всем хочется дышать свежим воздухом», — сказала она в эфире телеканала «Р-24».

По словам Догузовой, Ростуризм вместе с Минэкономразвития подготовил план выхода из карантинных мер в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«У нас в финальной степени готовности план выхода из карантинных мер. Мы сейчас вместе с Минэкономразвития его обсуждаем с Роспотребнадзором, с гостиничной отраслью мы его проговорили. Ситуация может быть разной от региона к региону и большая ответственность будет ложиться на губернаторов, которые должны принимать решения. Но в целом мы понимаем, как можно выходить из карантинных мер, и ждем, когда ситуация нормализуется», — сказала глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что на первом месте при составлении подобных планов – безопасность людей, но «требования к бизнесу не должны быть чрезмерными, они должны позволить ему функционировать хотя бы не в минус и не в ущерб себе».