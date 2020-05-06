Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проекту, в перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики РФ предлагается добавить перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, включая междугородные и международные пассажирские перевозки, а также деятельность по перевозке пассажиров ж/д транспортом в пригородном сообщении.

В 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении более чем на 50% по отношению к уровню 2019 года, говорится в пояснительной записке к проекту.

"Столь значимые потери влекут риски возникновения убытков АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в размере более 19 млрд рублей. Потери перевозчиков в пригородном сообщении оцениваются в размере около 16 млрд рублей (без учета потерь АО "Центральная ППК")", — говорится в материалах.

"Для обеспечения бесперебойной деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом ОАО "РЖД" за счет собственных средств оказывает поддержку перевозчикам, входящим в периметр холдинга "РЖД". При этом в полном объеме решить весь спектр проблем за счет только внутренних резервов компании не представляется возможным", — отмечается в документе.

В материалах также указываются риски снижения ликвидности, понижения кредитных рейтингов, невыполнения в полном объеме обязательств, в том числе по выплате заработной платы и уплате налогов, а также негативного влияния ситуации на производителей подвижного состава и стратегических поставщиков пассажирского комплекса, обеспечивающих более 30 тысяч рабочих мест.

Согласно документу, в качестве мер поддержки ФПК необходима государственная поддержка на возмещение операционных затрат в размере 15,8 млрд рублей (6,3 млрд рублей — на оплату труда производственного персонала в период вынужденного простоя, 9,5 млрд рублей — на возмещение возросших выпадающих доходов вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах).

Кроме того, отмечается необходимость целевого выделения ФПК средств в размере 20 млрд рублей для приобретения и модернизации пассажирских вагонов в объеме, предусмотренном договорами. Одновременно с этим для осуществления первоочередных платежей, включая выплату заработной платы, до поступления средств государственной поддержки необходимо предоставление ФПК во II квартале 2020 г. льготного кредита, субсидируемого по ключевой ставке, в размере до 38 млрд. рублей.

Аналогичная поддержка в виде увеличения размеров субсидий требуется и пригородным пассажирским компаниям, так как существенное снижение доходов окажет влияние на платежеспособность и приведет к невыполнению ими своих обязательств, в том числе по выплате заработной платы и налогов, говорится в проекте.

"Сложившаяся ситуация является критической и может привести к необратимым последствиям для деятельности по перевозкам пассажиров, связанным с трудновосполнимой утратой ключевых компетенций, и сбоям в технологических процессах обслуживания пассажиров, что негативно отразится на устойчивой работе железнодорожного транспорта", — отмечается в документе.

В настоящее время из транспортной отрасли в перечень входят авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки.