По данным единого федерального реестра, выездным туризмом в России сейчас занимаются 517 туроператоров.

«Было 36, сейчас 33 туроператора. Три компании отозвали свои уведомления, посчитав, что они могут справиться своими силами», — сказал Осауленко.

По его словам, крупных туроператоров среди них нет, это либо нишевые компании, либо региональные туроператоры.

Правительство 8 апреля утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные туры за рубеж из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров. При этом распечатать фонд может только туроператор, который имеет финансовые гарантии, а также сделал в него очередной квартальный взнос.

Если туроператор не использовал средства из ФПО для выплат туристам, то ему предоставляется отсрочка уплаты ежегодного взноса за 2020 год до 15 апреля 2021 года.