"Norwegian Cruise Line Holdings предупредила инвесторов, что может уйти из бизнеса, поскольку сейчас находится в поиске средств на существование во время кризиса. Есть "серьезные сомнения" в том, что она продолжит деятельность", — пишет портал.

Как отмечается, компании со столь плохим прогнозом иногда могут изменить ситуацию и выжить, но для этого им часто требуется банкротство, чтобы снять с себя долги и другие обязательства.

"В Norwegian Cruise Line заявили, что намерены получить $400 млн у инвестиционной компании L Catterton, а также еще ряд крупных сумм. В общей сложности в распоряжении компании должно оказаться около $3 млрд, что теоретически поможет ей сохранить бизнес даже в условии приостановки круизов на 12 месяцев", — пишет CNN.

Тем не менее, акции компании после подачи заявок на займы упали на 19%. Акции других круизных компаний, Royal Caribbean и Carnival, упали на 4%.

Norwegian Cruise Line Holdings базируется в Майами и управляет брендами Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами и по-прежнему планирует расширить флот еще на девять судов к 2027 году.

Из-за пандемии коронавируса компания 14 марта приостановила все круизы. Возобновление перевозки следует ожидать не раньше 30 июня.