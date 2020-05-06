Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Под сокращения подпадут около 14% из 26,9 тыс. сотрудников Uber. Компания ожидает, что расходы, связанные с выходными пособиями и другими видами выплат, составят около $20 млн.

Главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи планирует отказаться от базовой зарплаты до конца текущего года, говорится в сообщении компании. В 2019 году его базовая зарплата составила $1 млн, что соответствовало 2,4% от совокупного размера вознаграждения за год в $42,4 млн.

Uber в конце апреля отозвала прогноз выручки и прибыли на 2020 год. В настоящее время невозможно спрогнозировать, какое влияние пандемия COVID-19 окажет на финансовые показатели в текущем году, сообщалось в пресс-релизе компании. Финансовую отчетность за первый квартал Uber планирует опубликовать 7 мая.