В конце апреля «Турпомощь» попросила турагентства, входящие в реестр при объединении, до 12 мая предоставить информацию об объемах реализованного турпродукта. Сбор данных осуществляется по поручению Ростуризма для проработки новых мер государственной поддержки предприятий туристской отрасли.

«Немного турагентств предоставили информацию об объемах реализации, примерно 10% компаний. Как мы видим по реакции на нашу рассылку, подавляющее большинство турагентов не находятся на рабочих местах. То есть, даже сообщения на рабочих почтах остаются непрочитанными. Кроме того, доступ надо иметь не только к компьютеру, но и к собственной бухгалтерии и статистике. А это еще сложнее, не все могут сейчас прислать эту информацию», — рассказал он.

Как отметил Осауленко, в реестр турагентств по состоянию на начало мая входят около 16 тысяч компаний.