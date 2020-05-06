Полеты по этому направлению планируются с 3 июня 2 раза в неделю — по средам и пятницам. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Кроме того, "РусЛайн" с 1 июня планирует выполнять перелеты из аэропорта Воронежа в Тюмень и обратно. Рейсы из Воронежа будут выполняться по средам и воскресеньям в 23:50, рейсы из Тюмени — по понедельникам и четвергам в 05:20. Авиасообщение продлится до 24 октября. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По итогам 2019 года пассажиропоток авиакомпании составил более 650 тыс. человек, было выполнено свыше 19 тыс. рейсов.