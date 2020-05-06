"Если говорить о том, какие решения в этой ситуации можно предпринимать, считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер предприятий сферы услуг пока преждевременно. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг", — сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.

"Но это дает возможность нам принять решение и с 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий", — отметил мэр.