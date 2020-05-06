"Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами", — сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в среду.

По его мнению, в этом случае удастся "сохранить стабильность эпидситуации и постепенно, по возможности, раскрывать одну за другой сферы деятельности".

Собянин также сказал, что с 12 мая возможно снятие запрета на работу промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей. Но запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано: их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции.