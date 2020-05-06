"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы. Мы предлагаем три этапа", — заявила Попова в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.

По ее словам, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

"На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", — сказала Попова.

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. "Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", — сказала Попова.

На третьем этапе Роспотребнадзор предполагает начало работы мест отдыха населения. "То есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", — сказала глава Роспотребнадзора.