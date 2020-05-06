«В соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей Египта, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады возобновят работу 15 мая. На первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня», — пишет портал.

По словам главы министерства Халеда аль-Анани, гостиницы должны строго соблюдать рекомендации властей по обеспечению безопасности постояльцев: наличие круглосуточной медицинской службы, ежедневное тестирование сотрудников на коронавирус и обеспечение им средств защиты. Кроме того, обязательно проводить дезинфекцию помещений и территории отеля, измерять температуру у постояльцев, обеспечить их средствами дезинфекции. Уборку номеров следует проводить раз в день, мест общественного пользования – каждый час.

«В случае нарушения у отеля будет отзываться лицензия, и он будет закрыт», — цитирует газета аль-Анани.

Как сообщает портал, премьер министр Египта Мустафа Мадбули распорядился временно запретить отелям проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Также закрыты джакузи, спа-центры при отелях, сауны и бани. В ресторанах не будет шведского стола, запрещены кальяны. В некоторых заведениях рекомендовано использование пластиковой одноразовой посуды.

При этом отмечается, что гостиницы должны продавать номера по себестоимости, чтобы позволить гражданам отдых в условиях кризиса.

Что касается приема иностранных граждан, то, по мнению Халеда аль-Анани, решение о возобновлении туристических поездок в Египет зависит не столько от АРЕ, сколько от других стран их сроков снятия карантинов. «Некоторые государства уже запрашивали открытие границ Египта для своих граждан, этот вопрос сейчас обсуждается властями республики», — сказал он.

Однако глава Минтуризма заявил, что в случае открытия границ для иностранцев, туристы будут обязаны предоставлять медицинские справки об отсутствии коронавируса.

По данным Роспотребнадзора на 6 мая, в Египте зарегистрировано 7,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 452 человека скончались.