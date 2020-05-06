"Внутренние рейсы в Турции будут возобновлены в начале мая, международные – после 12 июня. В первую очередь речь идет о полетах в Германию и Россию – страны, из которых в Турцию приезжает больше всего туристов", — пишет издание.

Между тем, в России действует запрет на въезд иностранцев на неопределенный срок. Будет ли он снят к 12 июня – вопрос спорный, поскольку РФ пока даже не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост заболеваемости.

Планы по возобновлению полетов на лето уже обнародовала авиакомпания Turkish Airlines. В июне перевозчик планирует полностью восстановить внутреннее авиасообщение, а также начать полеты в 19 стран. Среди них – Казахстан, Белоруссия, Грузия, Канада, а также ряд европейских, азиатских и ближневосточных стран.

В июле и августе авиакомпания планирует нарастить объемы перевозки. Так, в июле полеты будут совершаться уже в 74 страны, а в августе – в 98 стран.