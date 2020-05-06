Решение затрагивает как минимум 3,45 тыс. человек, оно связано с негативными последствиями пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

Американские авиакомпании согласились не сокращать сотрудников и не уменьшать размер их зарплаты до конца сентября в качестве условия для получения финансовой помощи от властей. United Airlines получает около $5 млрд в рамках федеральной программы.

Между тем представитель компании сказал, что эта сумма не покрывает всех расходов на выплату зарплат. "Мы ожидаем, что будем тратить на несколько миллиардов долларов больше, чем получаем, в течение следующих нескольких месяцев, при этом сохраняя 100% рабочих мест. Это неустойчивая ситуация для любой компании", — сказал он.

United Airlines уведомит сотрудников, которые подпадут под сокращения, в период с середины по конец июля.

Компания в апреле объявила о временной отмене около 90% своих рейсов в аэропортах Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса.

Акции United Airlines Holdings в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 1,6%.