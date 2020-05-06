"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удалённо. Результаты теста на Covid положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах", — сказала пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

Она отметила, что болезнь у министра протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт.

Усачева сообщила, что временно исполняющим обязанности министра культуры РФ назначен первый заместитель министра Сергей Обрывалин.

Любимова стала третьим членом правительства РФ, у которого подтвержден COVID-19. С 30 апреля на лечении в медучреждении в связи с коронавирусом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 1 мая о заболевании сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.