Тематический парк был закрыт в конце января из-за вспышки коронавируса COVID-19. В начале марта некоторые объекты, включая гостиницу Shanghai Disneyland, возобновили работу.

В первые дни после открытия "Диснейленда" количество посетителей будет ограничено, и туристам необходимо заранее бронировать туры. При этом администрация парка пообещала усилить меры дезинфекции.

Онлайн-бронирование туров в шанхайский парк начнется в пятницу.

Большинство развлекательных аттракционов, шоу, магазины и рестораны "Диснейленда" возобновят работу в начале следующей недели, но детские игровые площадки и театральные представления пока не будут запускаться.