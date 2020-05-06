"Мы просто не можем поддерживать нынешнее количество сотрудников и будем вынуждены существенно сократить число рабочих мест, включая бортпроводников", — сообщил главный исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер в письме сотрудникам, которое цитируют СМИ.

Представитель Qatar Airways подтвердил в комментарии BBC, что "авиакомпания сократит некоторые должности из-за влияния COVID-19".

В авиакомпании не уточнили, какое количество сотрудников может подпасть под сокращение. Как отмечает MarketWatch, в настоящий момент штат катарского перевозчика составляет более 46 тыс. человек.

Во вторник о сокращении около 30% сотрудников объявила британская Virgin Atlantic. В конце апреля авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) предупредила о возможном сокращении до 12 тыс. сотрудников британской авиакомпании British Airways, зафиксировав ухудшение финансовых показателей в первом квартале.