"Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост (заболевших) идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато", — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению в среду.

Министр отметил, что нельзя говорить о том, что плато в разных регионах наступит одновременно, так как в каждом регионе страны эпидпроцесс развивается по-разному.

"Я думаю, что сегодня президент будет этот вопрос обсуждать и поднимать, о том, как в том числе экономическую деятельность видоизменить для того, чтобы минимальный ущерб нанести экономике. Поэтому я думаю, что про плато пока рановато еще говорить", — подчеркнул Мурашко.