"В дальнейшем прогнозировать что-то достаточно сложно. Однако роль и значение внутреннего туризма для Крыма сложно переоценить. Ввиду нескорого открытия границ, мы можем рассчитывать на приток внутренних туристов",- цитирует Реутова пресс-служба КФУ в среду.

При этом продолжительность отдыха существенно изменится в сторону сокращения количества дней ввиду общей сложной ситуации в экономике страны. Так, традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня, отмечают в вузе.

"Туристическим операторам и отельерам следует быть готовыми к такому развитию ситуации и формировать соответствующего предложения", — говорится в пресс-релизе.

Выход на нулевой или незначительный положительный показатель прироста по туристическим потокам региона, по мнению Реутова, следует ожидать в течение двух-трех лет после стабилизации ситуации с коронавирусом при соответствующей государственной поддержке.

"Коронавирус перекроил карту туристической привлекательности стран мира. Сегодня необходимы меры поддержки туристической отрасли со стороны государства во всех регионах России. Также следует рассмотреть возможность переориентации внутренних туристических потоков на Краснодарский край и Крым", — сказал он.

По словам Реутова, отсрочка по налоговым платежам для субъектов туриндустрии может не предостеречь от закрытий предприятий в этой сфере и увольнений сотрудников.

Туротрасль — одна из системообразующих для Крыма в плане наполнения бюджета и занятости населения. Так, по уровню среднемесячной заработной платы туризм на третьем месте (28 тыс. 391 руб.), а по приросту заработной платы — на первом (+34,5%), отмечают в университете.

"Продление режима самоизоляции будет способствовать росту убытков и у туристических операторов, и у отельеров, и у экскурсоводов. Лаг времени в 2-3 месяца подходит к концу. Коронавирусная ситуация, безусловно, внесет существенные изменения не только в порядок организации и проведения высокого сезона — это уже очевидно, но и в осенне-зимний период", — заявил директор ИЭиУ КФУ.

Пандемия коронавируса пришлась на пик активной фазы подготовки к курортному сезону и нанесла сильнейший удар по туристическому бизнесу Крыма. "Принятие вынужденных превентивных мер в отношении распространения инфекции отразилось на доходах туристических операторов, гостиниц, авиакомпаний, транспортных компаний, предприятий общественного питания, ресторанов, баров, кафе и многих других субъектов хозяйствования, прямо или косвенно вовлеченных в создание туристического продукта", — отмечают в вузе.

Кроме того, считают в КФУ, на туротрасли полуострова отрицательно скажутся и существующие системные проблемы: инфраструктура, низкий уровень сервиса, высокие цены, в частности в пиковый сезон, наличие теневой составляющей.